За вихідні на Дніпропетровщині – більш як півсотні нових випадків захворювання на коронавірус та 3 смерті від нього! Таким чином від початку епідемії в області вже майже 850 хворих та 13-ро загиблих. Тим часом в Україні кількість недужих перевищила 18 із половиною тисяч. Докладна ситуація в нашому регіоні та інших областях – далі в сюжеті.

Після рекордно низької кількості нових інфікованих наприкінці минулого тижня – на Дніпропетровщині знову фіксують стійке зростання захворюваності. За вихідні додалося 52 випадки. Зокрема 45 – у Дніпрі, по 3 у Кривому Розі та Дніпровському районі, один – у Покрові. Троє людей – загинуло від коронавірусу. Наразі є інформація про двох з них.

“Чоловік 78 років знаходився на лікуванні із двусторонньою пневмонією. Це що стосується по Дніпру. А останній випадок по Кривому Рогу – це теж жінка 69 років, мала супутні захворювання, цироз печінки.”

Тим часом в лікарні Мечникова йдуть на поправку найтяжчі хворі із COVID. Чотирьох з них – вже від’єднали від апаратів ШВЛ. Серед них двоє пенсіонерів із Павлограда та Павлоградського району. Чоловіки сімдесяти п’яти та сімдесяти двох років. Обоє – із тяжкими супутніми захворюваннями, серед яких зокрема інсульт, інфаркт та цукровий діабет.

Краще почувається й 23-річна дівчина, що через коронавірус втратила двійню, їй медики перелили понад 5 літрів крові. Врятувати вдалося й хвору на COVID медсестру з Дніпра, в якої розірвалася судина у мозку. Хоча шансів на життя майже не було, кажуть лікарі.

Загалом в області зареєстровано 843 випадки захворювання на коронавірус, 95 людей одужали. В Україні ж кількість тих, хто здолав COVID за останню добу значно менша, аніж наприкінці минулого тижня – це 160 людей. Втім, і нових хворих також порівняно небагато – 325.

Найбільшу кількість нових хворих за добу зареєстрували на Львівщині – 47 випадків, на Рівненщині та в Києві – по 41-му . Загалом у столиці вже понад 2300 недужих, зайняті майже половина ліжок для пацієнтів з COVID. Мер міста Віталій Кличко – обурений тим, що деякі нічні клуби в цей час працюють на повну.

Тим часом Мінохорони здоров’я винесло на громадські обговорення умови поновлення роботи дитсадків. Серед них – термоконтроль у дітей та вихователів, наявність антисептиків, заборона на використання багаторазових рушників, килимів з довгим ворсом та м’яких іграшок. Також у МОЗ анонсували: відкриттю купального сезону цього літа – бути!

Також президент України Володимир Зеленський закликав уряд якнайшвидше розглянути можливість запуску громадського транспорту там, де це можливо. Аби у людей була можливість дістатися роботи.