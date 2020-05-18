250 нових медичних ліжок та 300 матраців

Двісті п’ятдесят нових медичних ліжок та триста матраців передає лікарням Дніпра та Дніпропетровської області компанія Інтерпайп спільно з Благодійним фондом «Відродження регіону». Ліжка і матраци виготовлені підприємством “АМФ” із урахуванням усіх потреб медзакладів.

З початком епідемії, фабрика компанії Art Metal Furniture (AMF) в Дніпрі на замовлення благодійного фонду “Відродження регіону”, оперативно розгорнула випуск ліжок для лікарень та медичних матраців.

Два типи ліжок: для реанімації та терапії виготовлені ​​виключно з української сировини і не поступаються імпортним аналогам.

На закупівлю нових ліжок та матраців для інфекційних відділень, які б відповідали медичним стандартам, фонд «Відродження регіону» спрямував понад мільйон гривень. Для благодійності компанія “АМФ” знизила ціну на всі позиції та поставляє продукцію за собівартістю.

100 нових медичних ліжок для палат реанімації та триста матраців вже передали восьмій лікарні Дніпра, яка визнана однією з опорних у боротьбі з COVID-19.

Частину палат вже почали облаштовувати для приймання хворих та перевірили меблі на функціональність.

Всього ІНТЕРПАЙП та фонд “Відродження регіону” поставлять 250 ліжок для медустанов Дніпра і області.