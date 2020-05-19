Пауза у роботі обласного лабораторного центру

В Україні вдруге від початку епідемії коронавірусу кількість одужалих перевищила число інфікованих. Так, за минулу добу зареєстровано 260 нових випадків захворювання. Водночас ще 350 людей вилікувалися. Також у восьми областях України від учора не виявили нових хворих. Серед них й Дніпропетровщина. Подробиці далі.

Жодного випадку за добу! У восьми областях України, в тому числі й на Дніпропетровщині від учора не виявили нових інфікованих коронавірусом. Втім, у нашому випадку це не через ідеальну епідситуацію, зазначають у пресслужбі обласної адміністрації. Річ у тому, що результати аналізів затримуються через перевірку в лабораторному центрі.

Але загалом по Україні за минулу добу зафіксували найменшу за 2 тижні кількість хворих на COVID – 260.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Харківській областях – близько тридцяти. Та тридцять вісім – у Києві. У МОЗ анонсують запровадження адаптивного карантину із 22-го травня. Його суть в тому, що центральна влада оголошуватиме, які послаблення можливі, а кожна область сама вирішуватиме, чи робити їх. Рішення мають приймати на основі трьох показників.

По перше – це кількість хворих в регіоні за останній тиждень на кожні 100 000 населення.

По друге, заповненість ліжок для хворих на COVID – вона не повинна бути більше ніж 50%

По третє, кількість проведених тестів в області.

Також відучора в Україні ввели масове тестування на COVID – для усіх груп ризику та навіть контактних осіб, що не мають симптомів. Його робитимуть методом ІФА. В лікарні Мечникова на Дніпропетровщині вже готові до початку досліджень.

“Лабораторія лікарні Мечникова обладнана всім необхідним устаткуванням, розхідниками для того, щоб почати імуноферментний аналіз. Це дуже швидкий метод, як порівняти з ПЛР. Ми за 20 хвилин отримаємо результат, і кожні півтори хвилини — наступний тест.”

Також обласна влада протягом наступних тижнів планує отримати з Китаю спеціальний рейс за меддопомогою.

Станом на 19 годину вівторка в Україні виявлено 18 876 хворих на COVID, 548 з них померли, понад 5 з половиною тисяч – одужали. З них 104 – на Дніпропетровщині.