Голі гілки замість пишних крон

Від зеленої гусені постраждала ціла галявина у парку Богдана Хмельницького. Ненажерливий шкідник просто заполонив десятки ясенів.Місцеві мешканці збентежені і не розуміють – то звичайний порядок речей чи екологічна аномалія? Більше деталей – у наступному сюжеті.

Ось тут, в парку Богдана Хмельницького, стовбури дерев рясно вкриті зеленою гусінню. Вона повністю об’їла листя з гілок декількох десятків ясенів. Відвідувачі парку дивуються такій навалі шкідників

Виявляється, конкретну цю зелену гусінь фруктові дерева взагалі не цікавлять. Вони їм несмачні. Адже то – пильщик ясеневий з ряду перетинчастокрилих. Вони доволі поширені в Україні. Зелені личинки пошкоджують ясень, листям якого харчуються.

Боротися з такими шкідниками можна декількома способами, однак не всі достатньо екологічні – каже директор ботанічного саду:

Атакувати дерева пильщик ясеневий буде ще приблизно пятнадцять-двадцять днів. Якщо ніяк з ним не боротися, наступного року його потомство знову завдасть шкоди деревам у парку.