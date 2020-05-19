Ситуація у Кам’янському

Кількість людей, що одужали, переважає над кількістю хворих. Позитивну динаміку у боротьбі з коронавірусом нещодавно зафіксували у Кам’янському. Ситуація там не змінюється протягом кількох днів. Статистику захворюваності у місті вже підготувала наша кореспондентка. Дивимось.

У Кам’янському вже протягом кількох днів не виявлено нових хворих на коронавірус. За останньою інформацією від міської влади, яку оприлюднили ще 14 травня, лабораторно підтверджено 36 випадків Covid-19 серед мешканців. З цієї кількості 22 особи вже одужали й 14 проходять лікування. Більшість інфікованих знаходяться на самоізоляції.

І як наголосив міський голова, це перший випадок у Кам’янському за час пандемії, коли кількість людей, що подолали хворобу, перевищує кількість тих, хто поки бореться з коронавірусом.

Нещодавнє послаблення карантину в Україні сприяло тому, що велика частина населення повертається до звичного способу життя. Особливо в місцях, де є скупчення магазинів, торговельних яток, наприклад, спостерігається збільшення потоку людей.

І на жаль, дедалі більше втрачають популярність засоби індивідуального захисту. На відкритому просторі їх часто або не вдягають взагалі, або спускають на підборіддя, що, звісно, нівелює всю їхню ефективність. Й така картина зустрічається там, де люди проходять повз одне одного, буквально ледь розходячись у натовпі.

Ми нагадуємо, що вихід з карантину не означає, що коронавірус подолано. А будь-яка позитивна динаміка може змінитися дуже швидко. Тож дотримуємось протиепідемічних заходів й будьмо обережними.