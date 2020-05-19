У Дніпрі запустили ще 20 автобусів

Від початку карантину міська влада видала майже 250 тисяч спецперепусток для проїзду у громадському транспорті. Аби вдовольнити попит на перевезення, у Дніпрі запустили ще 20 автобусних напрямків. Таким чином, з понад сотні міських маршрутів, вже працює половина. Коли чекати повного відновлення руху громадського транспорту — подробиці далі в сюжеті.

На радість тих, хто працює у карантин! Від учора у Дніпрі поновили роботу ще 20 автобусних маршрутів: їхній список зараз на ваших екранах.

№№ 1, 5, 9, 15, 18, 22, 25, 31, 37, 48, 55, 58, 59, 73, 95, 101А, 127, 149, 155, 156

Поки вони так само возитимуть тільки працівників критичної інфраструктури. У мерії пояснюють: запустити транспорт для всіх зможуть тільки після відповідного рішення Кабміну. До того ж, поновлення перевезення у докарантинному режимі зараз – було б не рентабельними. Пасажиропотік із моменту введення обмежень впав у 8 разів.

Наразі на міські маршрути вийшла половина рухомого складу. Електротранспорт, як і весь карантин, працює в повному обсязі.

Днями представники мерії здійснили спеціальний рейд й впіймали десятки містян, що намагалися проїхати за допомогою підроблених спецквитків. Документи видрукували на кольоровому принтері. Деякі ж пасажири користувалися чужими. У міськраді запевнили: на порушників чекатиме покарання.

Також порушники карантину мають сплатити штраф від поліції. Під час кожного подібного епізоду перевізник вимушений зупинятися та чекати на копів. Якщо це трамвай, то паралізованою виявляється ціла гілка. Нагадаємо, отримати спецперепустку можна за посиланням на сайті міськради.

https://dniprorada.gov.ua/uk/page/spetskvytok

Або у спеціальному додатку в Google Play.