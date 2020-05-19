Цього тижня влада міста взялася за капітальний ремонт Селянського узвозу. Ця вулиця дуже занепала, адже не ремонтувалася десятки років. Комунальники планують не лише прокласти новий асфальт, але й впорядкувати територію обабіч дороги. Більше деталей – далі у сюжеті.

Вже декілька днів на Селянському узвозі кипить робота. Нині комунальники демонтують з дороги старі залізобетонні плити, які нещадно деформував час. Їх замінять новими. Однак ремонт дороги – це лише частина реконструкції цього узвозу.

Дніпряни часто зверталися до влади міста з проханням відремонтувати цю вулицю. Однак, лише отримання всіх необхідних технічних умов та розробка проєктної документації тривали аж півтора року, каже директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра:

Всього на капітальний ремонт Селянського узвозу з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Роботи триватимуть сім місяців. Завершити планують до першого листопада цього року.