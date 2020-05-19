Капітальний ремонт Селянського узвозу
Цього тижня влада міста взялася за капітальний ремонт Селянського узвозу. Ця вулиця дуже занепала, адже не ремонтувалася десятки років. Комунальники планують не лише прокласти новий асфальт, але й впорядкувати територію обабіч дороги. Більше деталей – далі у сюжеті.
Вже декілька днів на Селянському узвозі кипить робота. Нині комунальники демонтують з дороги старі залізобетонні плити, які нещадно деформував час. Їх замінять новими. Однак ремонт дороги – це лише частина реконструкції цього узвозу.
Дніпряни часто зверталися до влади міста з проханням відремонтувати цю вулицю. Однак, лише отримання всіх необхідних технічних умов та розробка проєктної документації тривали аж півтора року, каже директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра:
Всього на капітальний ремонт Селянського узвозу з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Роботи триватимуть сім місяців. Завершити планують до першого листопада цього року.