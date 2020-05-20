Лікарня Мечникова працює на повну потужність

На початку квітня лікарня імені Мечникова прийняла першого пацієнта з COVID-19. Як відомо, до цього медзакладу надходять хворі з тяжким перебігом недуги. Водночас Мечка продовжує працювати на повну потужність, у тому числі тут рятують поранених українських військових. Як саме адміністрація лікарні організувала ведення пацієнтів під час пандемії – розкажемо далі у сюжеті.

Пацієнтів з COVID-19 лікарня імені Мечникова почала приймати з 9-го квітня. Зараз допомога їм надається у декількох відокремлених корпусах. Таким чином медики змогли розділити потоки пацієнтів з позитивним та негативним результатом тестування на COVID-19.

“Фактично медична допомога надається у терапевтичному корпусі, у корпусі, в якому розташоване відділення інтенсивної терапії, та у пологовому відділенні. Крім того, залучені до наданні медичної допомоги медпрацівники клініко-діагностичної лабораторії.”

Оскільки лікарня також приймає поранених військових та інших пацієнтів з поєднаними травмами — адміністрація одразу вжила додаткових заходів захисту:

“Було створено спеціальний пост, на якому вимірюється температура як і хворим, так і медичному персоналу. Було створено окремий прихильний вхід для хворих з температурою. Весь персонал забезпечений засобами індивідуального захисту.”

Загальна кількість персоналу, який надає медичну допомогу та забезпечує роботу лікарні в цілодобовому режимі — понад 120 осіб.

“Ми не маємо права чекати поки анонсовані кошти, обіцяні поки вони дійдуть до медичних працівників. Поки всі доплати ми робимо зі свого фонду резервного, з фонду заробітної плати. Було виплачено премії в розмірі двох окладів.”

Також медики зауважили на тому, що послаблення карантину — не означає його цілковите скасування. Тож закликають мешканців Дніпра дотримуватися соціальної дистанції та носити захисні маски й рукавички. Адже друга хвиля захворювання ще можлива.