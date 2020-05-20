Обмін досвідом

У Дніпропетровській державній адміністрації вже вдруге провели телеміст з китайськими лікарями та чиновниками. Вони ділились досвідом боротьби з коронавірусом та давали цінні поради українським колегам. Своєю чергою, дніпровські лікарі поставилися до такого навчання з усією увагою. Більш детально дивіться у наступному сюжеті.

Телеміст Китай-Україна! Вже вдруге провідні китайські лікарі та чиновники виходять на онлайн-конференцію з українськими колегами. Спираючись на власний досвід, представники Китаю розповідають, як саме боротися з пандемією. Дають важливі поради та обговорюють ведення пацієнтів з COVID-19. Очільник лікарні Мечникова зазначає — така практика дуже корисна для медиків нашого регіону.

А досвід Китаю важливий, бо саме ця країна першою зіткнулася з недугою. Її медики та науковці проводять чимало досліджень з проблематики коронавірусу.

Ця конференція — майже ексклюзив. У Дніпровські ОДА наголошують — багатьом країнам Китай відмовляв у співпраці. Тому медики й чиновники налаштовуються на роботу дуже серйозно. За конференцією мають змогу спостерігати й представники інших областей країни.

Це був вже четвертий такий міжнародний телеміст. Окрім колег з Китаю, українські лікарі також мали змогу отримати інформацію від медиків Італії та Ізраїлю.