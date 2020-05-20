В Україні – дозволили відновити роботу громадського транспорту із 22 травня! Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні уряду. Також карантин подовжили до 22 червня, але зробили його адаптивним. Тим часом в Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. Сьогодні їх 354 проти двохсот шістдесяти за учора. Докладна ситуація в нашому регіоні та інших областях – далі в сюжеті.

На Дніпропетровщині за минулу добу виявили 6 нових хворих на коронавірус. П’ять – у Дніпрі та одного – у Кривому Розі. Таким чином, від початку епідемії в області вже 849 хворих. 116 з них вже одужали. Більшість із тих, хто хворіє, знаходиться в легкому стані вдома на самоізоляції. З пневмоніями госпіталізовано 62 людини.

Кількість заражень та одужань за минулу добу в Україні майже зрівнялися – 354 та 323 відповідно. Загинули 16-теро людей. У трьох областях не зафіксовано нових випадків зараження COVID. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Чернівецькій області – понад півсотні, Волинській – 41 та в місті Києві – 51. В столиці повідомили про ще 3 спалахи. Це два гуртожитки, де мешкають загалом майже 4 сотні людей, та міський центр соціально-психологічної реабілітації для дітей.

Кабінет міністрів сьогодні подовжив карантин до 22 червня, проте із черговими пом’якшеннями. Так, вже із п’ятниці в Україні дозволено проводити служби в храмах, проте за умови – не більше одної людини на 10 квадратних метрів. Поновлюються спортивні змагання без глядачів, робота готелів без ресторанів. А ще – усім регіонам дозволили запустити весь транспорт.

Також із 25 травня в Україні дозволяють поновити роботу метро та дитсадків. Але у цьому питанні багато залежатиме від епідситуації в конкретному регіоні. Відсьогодні в Україні – адаптивний карантин. За його умовами центральна влада оголошує, які обмеження можна зняти, а область приймає рішення, чи робити це. Приміром, вже відомо, що у Києві не відкриють дитсадки раніше аніж за 10 днів. Також до пом’якшень карантину не готові 8 західних областей України.