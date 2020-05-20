Обвалився просто під час руху вантажівки

У селищі Олексіївка, Нікопольського району, впала частина автомобільного мосту. Саме в цей час там проїжджала фура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Наразі рух на цій ділянці призупинено. Транспорт пускають в об’їзд.

“Ця секція мосту обвалилася, коли на ній їхала перевантажена вантажівка. Там був знак до 10 тонн обмеження, тому що міст був вже у поганому стані технічному.”

Споруда знаходиться на балансі Обласної служби автодоріг. Цьогоріч переправу якраз збиралися ремонтувати. Адже три роки тому її визнали «обмежено працездатною». В Укравтодорі заявили, що розробляють план реконструкції споруди в рамках Національної програми відновлення мостів.

“Програма розрахована на 5 років та має охопити 1 385 штучних споруд на дорогах державного та місцевого значення. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати втілення програми на перші 30 мостів. Звісно, що міст в Олексіївці має бути відновленим у першу чергу.”