Визначені дати ЗНО

У Міністерстві освіти та науки України визначилися з термінами проведення цьогорічного ЗНО. Основна сесія розпочнеться 25-го червня тестуванням з математики. Та завершиться 17-го липня екзаменом з хімії. Усього серед запропонованих одинадцять предметів. Обрати можна щонайменше три, але не більше чотирьох. Результати основної сесії будуть відомі до кінця липня. А додаткові іспити заплановані на період з 23-го липня по 11-е серпня. Зареєструватися на них можна від наступного понеділка.

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