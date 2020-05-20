Зниження податкового навантаження на підприємців та нові умови компенсацій матеріальних збитків через незакриті люки, падаючі дерева та ями на дорогах. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Як і минулого разу, депутати зібралися на подвір’ї мерії. Дивимось.

Депутати ще на місяць подовжили податкову пільгу для ФОПів першої та другої категорій. Так мерія вирішила підтримати підприємців в умовах пандемії та економічної кризи. Але питання щодо земельних та інших податків – поза компетенцією міської ради, каже мер. Тож депутати звернулися до Верховної ради із закликом зробити пільги на рівні держави.

Також парламентарям запропонували заборонити розміщення реклами тютюнових виробів у місцях роздрібної торгівлі.

Жваву дискусію під час сесії викликали питання, пов’язані із земельним оподаткуванням. Утім, більшість депутатів ухвалила регуляторні акти, які мають створити бізнесменам комфортніші умови роботи.

Розширили на сесії перелік нерухомості для приватизації. А ще затвердили нові умови програми компенсації дніпрянам збитків через незакриті люки, дерева, що впали, чи ями на дорогах.

Підтримала сесія й петицію жителів Індустріального району. Люди просять захистити їх від шкідливих викидів підприємства “Потоки”.

Наступного разу депутати міськради мають зібратися 24 червня.