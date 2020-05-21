Святковий флешмоб, що об’єднав українців по всьому світу, світлини від полярників з Антарктиди та незвичайне привітання від Google — сьогодні Україна відзначає День вишиванки. Хоча через карантин масових заходів не було, свято єдності усіх українців вдалося. Чому — дивіться далі.

Соціальні мережі буквально вибухнули святковим флешмобом. Телезірки, музиканти та пересічні українці публікують свої світлини у вишиванках.

Привітали із Днем вишиванки й українські полярники, які зараз знаходяться в Антарктиді.

У Дніпрі у лікарні Мечникова бійцю, що проходить там лікування, керівництво вирішило зробити символічний подарунок саме до Дня вишиванки.

Поранений – справжній патріот та герой, кажуть лікарі. Адже на Сході боронить Україну вже не один рік. Сам боєць розповідає: ця вишиванка в нього вже третя. Та кожна для нього – особлива.

Приєдналась до привітань із Днем вишиванки й пошукова система Google. Сьогодні вона зустрічає користувачів яскравим дудлом. В ньому поєднані орнаменти, які зустрічаються в різних регіонах України.

А Громадська організація “Всесвітній день вишиванки” присвятила українській родині та родоводу. Та закликала кожного досліджувати власне родинне дерево.