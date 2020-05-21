Не може забрати власні гроші з банку!

Одна з найбільших українських фінансових установ відмовляється віддавати повну суму депозиту жительці Дніпра. Мовляв, у країні карантин, всім важко. І, якщо жінка хоче повернути власні заощадження, їй доведеться сплатити банку комісію. Чому вона повинна віддавати свої гроші установі, не розуміє ані клієнтка, ані фінансові експерти, ані юристи. Дивимось!

Пані Лариса довірила всі свої заощадження одному з найбільших українських банків ще кілька років тому. Кожні три місяці подовжувала угоду з установою. І власне, жила за рахунок відсотків від вкладу. Адже зараз не може працювати через стан здоров’я.

Під час передостаннього візиту до банку – у лютому – зрозуміла: щось не так. Їй перестали нараховувати відсотки. Наприкінці травня закінчується термін дії договору і на цей раз жінка вирішила його не подовжувати.

У банку Ларисі сказали, що через епідемію в них якісь труднощі в переміщенні грошей. При цьому, документи, які б могли підтвердити це, не показали.

Ми спробували поговорити з представниками відділення банку, в якому обслуговується жінка. На жаль, розмови не вийшло.

Відмовилися пояснювати ситуацію і в головному київському офісі банку. Тож, ми відправили інформаційний запит. Натомість, спілкуватися з нами погодився очільник Банківського союзу Дніпра.

Експерт радить звернутися до банку письмово, зареєструвати звернення і чекати законного рішення. Якщо його не буде? виборювати власні гроші вже в іншій площині. Слова фінансового експерта підтвердив і правозахисник.

Одинадцятий канал продовжить слідкувати за розвитком цієї історії. Ми оприлюднимо позицію банку – адже за законом, там мають надати відповідь на наш інформаційний запит.