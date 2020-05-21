Лабораторний центр затримує результати тестів на коронавірус

Обласний Лабораторний центр затримує результати ПЛР-тестів на коронавірус для деяких медичних закладів. Зараз там триває перевірка Міністерства охорони здоров’я. В обласній раді ж взагалі заявляють — статистика захворілих на коронавірус, яку надає центр, не є правдивою. Усі деталі – у наступному сюжеті.

Суттєво завищена статистика захворюваності на COVID-19 через відсутність державного контролю. У обласній раді заявили: начебто, Дніпропетровський лабораторний центр маніпулює інформацією та публікує фальшиві данні стосовно справжньої кількості позитивних ПЛР тестів.

Наразі Дніпропетровська лабораторія ще й затримує результати ПЛР тестів для деяких медичних закладів. Наприклад, поліклініка Інтерпайп НТЗ вже понад два тижні чекає на відповідь.

У самому ж лабораторному центрі у якості власних досліджень впевнені на сто відсотків. Хоча і факт перевірки комісією Міністерства охорони здоров’я України – не заперечують.

Та от відповіді стосовно затримки результатів – ми не дочекалися.

В обласному департаменті охорони здоров’я пояснюють, наразі якість лабораторних досліджень в усій країні – під великим питанням.

Тому, перш за все, потрібно модернізувати технічну базу.

Отже, що насправді відбувається у стінах лабораторного центру та чи доцільними є обвинувачення зі сторони обласної ради, стане відомо вже зі звіту комісії МОЗ. Коли ж перевірка закінчиться – у Міністерстві не коментують.