Дніпропетровщина отримала кошти на утилізацію ракетного палива

Вчора уряд України постановив виділити 15 мільйонів гривень для Південмашу та 133 мільйони – для Павлоградського хімзаводу. Саме ці підприємства зберігають тонни небезпечних речовин, вибух яких може призвести до катастрофічних наслідків.

У березні за ініціативи народного депутата України Дмитра Кисилевського у Дніпрі працювала виїзна нарада комітету економічного розвитку, яку присвятили проблемам космічної індустрії.

Були прийняті рішення для подолання ключових проблем галузі.

Виділення коштів двом підприємствам Дніпропетровщини – один з перших реалізованих кроків.