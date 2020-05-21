Дніпропетровщина отримала кошти на утилізацію ракетного палива

21.05.2020 18:57

Вчора уряд України постановив виділити 15 мільйонів гривень для Південмашу та 133 мільйони – для Павлоградського хімзаводу. Саме ці підприємства зберігають тонни небезпечних речовин, вибух яких може призвести до катастрофічних наслідків.

У березні за ініціативи народного депутата України Дмитра Кисилевського у Дніпрі працювала виїзна нарада комітету економічного розвитку, яку присвятили проблемам космічної індустрії.
Були прийняті рішення для подолання ключових проблем галузі.

Виділення коштів двом підприємствам Дніпропетровщини – один з перших реалізованих кроків.

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