Відновити роботу громадського транспорту для всіх

Nаку пропозицію сьогодні розглядали на засіданні обласної комісії nехногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо рішення приймуть, вже від завтра користуватися усім міським та обласним транспортом можна буде без спецперепусток.

Тим часом на Дніпропетровщині за минулу добу зафіксували ще 7 випадків зараження коронавірусом. В Україні ж загалом кількість хворих – впритул наблизилася до 20-и тисяч! Подробиці – далі.

Плюс 7 хворих! Від учора коронавірус діагностували у п’яти жителів Дніпра та двох – Кривого Рогу. З початку епідемії в області зафіксували 856 випадків зараження. Натомість маємо вже понад 120 одужалих. За минулу добу ще 5 людей здолали хворобу. Наразі в лікарні Мечникова знаходяться десять хворих на коронавірус, четверо – в реанімації.

В Україні станом на 19 годину четверга зареєстровано вже 19 706 випадків зараження. Кількість інфікованих знову вдвічі перевищила число одужалих: 476 проти двохсот сімдесяти двох відповідно. Захворіли ще 76 медиків та три армійці. 15 людей – загинули.

Найбільше нових випадків зареєстрували на Рівненщині – 75, Київщині – 55 та Буковині — плюс 46 хворих. Чернівецька область найбільше з усіх постраждала від епідемії. Там число інфікованих вже перевищило 2800. Сьогодні в регіон з інспекцією вирушили три міністри. Вже відомо, що Чернівецька область – одна з трьох, де завтра не послаблять карантин.

Другий в антирейтингу – Київ. Там вже майже дві з половиною тисячі хворих, 65 додалося за минулу добу. Втім, міська влада заявила: вже післязавтра в столиці запустять наземний транспорт, 25-го травня – метро, а із першого червня — відкриють спортзали та дитсадки. Поновлять навчання для випускників у школах та університетах.

Сьогодні на Дніпропетровщині теж вирішують, чи запускати міський та обласний транспорт для всіх. На засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки пропонують такі обов’язкові умови: проїзд тільки у масках, регулярна дезінфекція салонів. Пасажирів має бути не більше, аніж місць для сидіння.