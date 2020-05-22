Кіно просто неба

Усе, що потрібно аби насолодитися ретрофільмами — автівка, колонки та гарний настрій. У Дніпрі на час карантину розгорнули тимчасовий автокінотеатр. Квитки на сеанси безкоштовні, а саме дозвілля цілком безпечне. Як організаторам вдалось розважити дніпрян та не порушити умов карантину — розкажуть наші кореспонденти!

Організатори закінчують останні приготування: перевіряють відео та звук. Автомобілі потроху з’їжджаються, й чекають на початок сеансу.

Втілити в життя ідею автокінотеатру організаторам вирішили якраз під час карантину. Хотіли, аби люди змогли хоч якось та розважитись.

Та головне, кажуть організатори, то безпека відвідувачів. Потрібно було зробити так, аби люди між собою не контактували. Тут і підгледіли мейнстрім 30-х років минулого століття — автокінотеатр. Під час карантину – саме те, що потрібно. Глядачі ізольовані у власних машинах, кіно дивляться через лобове скло.Звук, що найцікавіше, лунає прямо з динаміків їхніх автівок. За допомогою спеціально налаштованої радіохвилі.

На екрані транслювали ретро стрічки. Так глядачів знайомили з кінематографом 30-х років минулого століття.

На кінопоказ з’їхались десятки автівок. Денис приїхав з великою родиною. Ідея автокінотеатру припала до душі усім.

Не сидіти вдома вирішила й ось ця пара закоханих. Олександр разом із Ганною запаслись солодощами та приїхали провести час романтично.

Приєдналась до перегляду ретрострічки й наша знімальна група.

Тут і справді дуже атмосферно, а через формат автокінотеатру я наче сам перенісся у 30-ті та 40-ві. Бо саме тоді в Америці й започаткували показ стрічок на паркінгу. А власне ретро фільми, які зараз на екрані, так взагалі 100% занурюють у минуле століття.

Якщо ви не встигли на цей кінопоказ, не засмучуйтесь. Наступний сеанс відбудеться вже цими вихідними.