Зручність пішоходів — один з пріоритетів у реконструкції території Дніпра. Суттєвих змін незабаром зазнає площа Шевченка та прилеглі до неї ділянки. Там вже почали глобальні роботи. У планах: вистелити нову бруківку, розширити частину з зеленими насадженнями та зробити територію комфортною для відпочинку дніпрян. Тож коли містянам чекати завершення чергового ремонту — наші кореспонденти вже знають.

Зелені зони замість суцільного асфальту. А ще — лавки та велодоріжки. Пішохідна зона на площі Шевченка незабаром значно розшириться. Капітальний ремонт там вже у розпалі.

Окрім того, що площа суттєво зміниться візуально,подбають й про реконструкції мереж.

Разом із площею Шевченка суттєвої зміни зазнає й вулиця Яворницького. Вона стане повністю пішохідною. Загалом реконструкція цієї частини міста вартуватиме 67 млн гривень. Оцінити усю роботу містяни зможуть вже у вересні цього року.

Крім того, у прилеглих дворах також ремонтують внутрішньоквартальні дороги. Нині роботи тривають по вул. Дмитра Донцова і Володимира Вернадського. За вулицю Івана Акінфієва візьмуться у червні.