Палацу культури “Металургів” є єдиним культурно-масовим об’єктом у місті. Ще у квітні Фонд держмайна вніс його до списку малої приватизації. Тобто на продаж. І це б дало поштовх для розвитку об’єкта та прибутку для міста, каже нинішній балансоутримувач палацу культури Новомосковський трубний завод. Але буквально за два тижні до аукціону Фонд держмайна цей об’єкт прибрав з конкурсу без жодних пояснень.

Понад двадцять років палац культури був на балансі у Новомосковського трубного заводу, що належить компанії Інтерпайп. Всі ці роки його належним чином утримували й забезпечували діяльність творчих колективів.

Але компанія металургійна і до сфери культури не має жодного відношення. Тому й пропонувала власнику палацу культури “Металургів” – а це Фонд держмайна – вирішити подальшу долю будинку. А саме продати або передати на баланс міста Новомосковськ.

І от, нарешті, у квітні палац культури “Металургів” у Новомосковську внесли до списку конкурсу системи “Прозоро”, аби в нього з’явився новий господар. Причому обов’язковою умовою було, щоб об’єкт в майбутньому не змінював свого цільового призначення. А це значить, що він і далі був би культурним осередком міста. Але за два тижні до початку аукціону раптово цей об’єкт зник зі списку на продаж.

Компанія Інтерпайп зацікавлена, щоб будинок культури знайшов нового господаря, який модернізує будівлю і зробить з нього сучасний культурний центр Новомосковська. Але конкурс відбудеться вже за п’ять днів. А відповіді з поясненням, чому об’єкт прибрали з аукціону, від Фонду держмайна й досі немає.

Тож Новомосковський палац культури буде законсервований. І це вимушений крок, кажуть в Інтерпайп.