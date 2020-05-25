Модернізація вуличного освітлення

У Дніпрі на Січеславській Набережній розпочали ремонт ліхтарів. Роботи відбудуться у два етапи. Перший, від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Ливарної, завершать до кінця травня. Другий, до Центрального мосту, буде готовий за місяць. Подробиці далі.

Від Мерефо-Херсонського мОсту до вулиці Ливарної на ліхтарях планують замінити більше сотні кронштейнів. Також робітники Міськсвітла протягнуть близько чотирьох з половиною кілометрів мереж. Й встановлять 134 світильники. Старі вже не витримували напруги й через це виникали короткі замикання. Нові ж сучасні, світлодіодні. Їхня потужність 120 Вт, а термін експлуатації понад 10 років.

Подібні світильники у Дніпрі вже є на вулиці Криворізькій. Й вони отримали позитивні відгуки від городян. На Набережній також тепер буде значно світліше. Тим більш, що на кожній опорі встановлюють не два – як раніше, а три ліхтарі.

Встановлення одного ліхтаря займає близько години. Трохи ускладнюють роботу усілякі додаткові конструкції.

Модернізація мереж освітлення виконується у всіх районах Дніпра. На вулицях міста замінило близько 3-х тисяч світильників і сім з половиною тисяч ліхтарів. Наразі роботи ще тривають на ж/м Перемога, в районі коси. У планах охопити і міжбудинкові території на ж/м Лівобережному.