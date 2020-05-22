П’ять поранених та один загиблий

В автівку наших військових у зоні ООС потрапила сто двадцяти міліметрова міна. Постраждалі зараз знаходяться у лікарні Мечникова. Загрози їхньому життю немає. Загалом за останню добу російські окупанти близько десятка разів порушували режим тиші. Детальніше про ситуацію на Сході країни — у наступному сюжеті.

Жертвою одного з обстрілів російських окупантів став наш земляк з Павлограда – 31-річний боєць дев’яносто третьої окремої механізованої бригади. Сиротою залишився його дворічний син.

“Це була така подія. Їхала машина — нормальна територія. Не перша лінія. 120-та міна прилетіла. Це те, що було заборонено. На жаль, наш земляк отримав поранення несумісні із життям.”

В автівці їхало ще п’ятеро бойових побратимів загиблого. Бійців до лікарні Мечникова доставили гелікоптером. Їхньому життю вже нічого не загрожує. Наразі єдине, про що думають поранені, — це поховання свого товариша.

Загалом за останню добу російські окупаційні війська вісім разів порушували режим тиші. При цьому бойовики використовують усю можливу зброю. У тому числі заборонені калібри мінометів. У Міністерстві оборони України запевняють — наші війська дають гідну та жорстку відсіч. За даними розвідки, чотирьох ворожих бійців вдалося поранити.