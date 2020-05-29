Буде світліше

У Дніпрі встановлюють нове внутрішньоквартальне освітлення. Масштабні перевтілення здійснюють згідно з програмою мера Дніпра «Безпечне місто». Зараз роботи тривають на територіях, прилеглих до проспекту Олександра Поля. Детальніше – у наступному сюжеті.

У деяких дворах багатоповерхівок по проспекту Поля освітлення взагалі не було, а в інших вийшов термін експлуатації старих світильників. Після проведених експертиз, торік поблизу проспекту вже встановили шістдесят опор зі світильниками

Роботи зі встановлення зовнішнього освітлення виконуються у декілька етапів. Спершу треба демонтувати старі металеві конструкції, вирити котловани. Й встановити надійні сучасні електроопори. Вже потім змонтувати на них світильники.

Місцеві задоволені тим, що проблему неосвітлених дворів нарешті буде вирішено.

Торік у дворах по проспекту Олександра Поля встановили 60 опор, змонтували світильники та кабельні лінії. Сьогодні до них додали ще 16.