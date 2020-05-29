За час карантину в області народилося 4 тисячі дітей

29.05.2020 17:47

Під час епідемії коронавірусу на Дніпропетровщині зафіксовано шість випадків цієї хвороби у вагітних жінок. Чотири породіллі з Дніпра та Кривого Рогу вже одужали. Одна жінка з Марганця ще знаходиться в лікарні Мечникова. Нагадаємо, що пологовий будинок цього медзакладу – єдиний в області, де можуть народжувати жінки з COVID 19.

Всього ж за час карантину в пологових будинках нашого регіону на світ з’явилися майже чотири тисячі немовлят. Заклади наразі функціонують в протиепідемічному режимі. Понад два місяці під забороною були партнерські пологи. Зараз ситуація трохи змінилася. Якщо партнер пройде тестування на коронавірус в приватній лабораторії й отримає негативні результати, він може бути присутнім під час народження дитини.

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