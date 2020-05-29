На Дніпропетровщині – двадцята смерть від коронавірусу

Загинула літня жінка. Також за добу виявили десять нових хворих, 17 пацієнтів – одужали. В Україні ж другий день поспіль реєструють понад чотири сотні хворих. Натомість вже із понеділка на нас чекає черговий етап пом’якшення карантину. Все що треба знати про епідситуацію у нашому регіоні та інших областях – далі в сюжеті.

На Дніпропетровщині від коронавірусу померла 77-річна мешканка Дніпра. До 16-ї лікарні її доправили 3 дні тому із тяжкою формою пневмонії. Жінка мала хвороби серцево-судинної системи. Була підключена до апарату ШВЛ, проте врятувати літню пацієнтку не вдалося.

Також від учора коронавірус виявили ще у семи мешканців Дніпра, одного – Кривого Рогу та двох – П’ятихатського району. Загальне число хворих в області станом на вечір п’ятниці – 930. З них майже половина жителі Дніпра. 216 вже одужали. Більшість лікується вдома, в стаціонарі – 62.

Тим часом в Україні число недужих наближається до 23 тисяч. Найбільше нових хворих виявили на Буковині – 58, Львівщині – 50 та в Києві – 56. Від учора 23 нові випадки зареєстрували у Збройних Силах. 10 українців померли. Натомість приємна новина: за минулу добу одужало аж на 70 людей більше, аніж захворіло.

З понеділка відбудеться послаблення карантину. Запускають міжрегіональне автобусне та залізничне сполучення. Працюватимуть фітнес-клуби, басейни та автошколи. Проте усе це – із низкою санітарних обмежень. У вагонах дозволять займати лише половину місць для сидіння, групові заняття – проводити за умови участі 10 осіб.

Також у МОЗ нагадали: в Україні досі не дозволено виходити на роботу людям, старшим за 60 років. Окрім працівників критичної інфраструктури та держслужбовців.

Станом на ранок п’ятниці послабити карантин дозволили ще трьом західним областям. Натомість 4 регіони ще й досі не готові. В Україні вже одужали майже 40% хворих на COVID. З них понад 2 тисячі – медики. 679 українців померли.