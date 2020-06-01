В Україні стартував третій етап послаблення карантину

Відсьогодні відкрилися спорт-зали та басейни, нарешті поновлено міжобласне сполучення усіма видами транспорту. Втім, нових випадків захворювання суттєво не поменшало. За минулу добу й взагалі – інфікованих удвічі більше за одужалих. Докладна епідситуація по областях та в нашому регіоні – далі в сюжеті.

Вперше за останні 2 тижні! Від учора на Дніпропетровщині не виявили нових хворих на коронавірус. Натомість за вихідні маємо 12 випадків та одну смерть. Занедужали переважно мешканці Дніпра. Станом на вечір понеділка в області зареєстровано 942 випадки захворювання на COVID. 265 з них – вилікувалися, 21 людина померла.

В Україні ж за минулу добу захворіло на півтори сотні людей більше, аніж одужало: 340 проти 152-х. Загальна кількість випадків перетнула позначку у 24 000.

Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували на Рівненщині – 57 та Львівщині – 31. Другий день поспіль в лідерах Київ. В столиці зафіксували спалах в одному з гуртожитків та жіночому монастирі. Там занедужали 26 монахинь.

Відсьогодні в Україні почався третій етап виходу із карантину. Дозволили роботу спортивним залам та басейнам, проте за таких умов:

– обов’язковий попередній запис на заняття

– у групах не більше 10 людей

– на вході – вимірювання температури

– шафки та душові кабінки мають працювати через одну

– заборона групових занять для дітей до 12 років

– не більше чотирьох людей на одній доріжці у п’ятдесяти-метровому басейні та не більше двох – у 25-тиметровому.

Також сьогодні в Україні поновили міжобласне пасажирське авто- та залізничне сполучення. В рейси вийшли понад 400 приміських поїздів. Перший – зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки. Відео відправлення Укрзалізниця виклала у соцмережі.

А ще відсьогодні відкрилися пляжі, дозволили відвідування навчальних закладів до 10 людей. Попри зняття такої низки обмежень, розслаблятися рано, кажуть експерти. Адже вірус нікуди не подівся, а численні порушення карантину можуть сприяти його поширенню. Так на Дніпропетровщині за минулий тиждень норми не були дотримані на 10 ринках, а також у 85 інших об’єктах, які перевірила Держпродспоживслужба.