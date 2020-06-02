3 червня має відбутися суд у справі жінки, яку звинувачують у катуванні дітей

02.06.2020 18:12

Нагадаємо, минулого літа в квартирі у завучки однієї зі шкіл Дніпра поліція виявила дитину, прикуту ланцюгом до дивану. Хлопчик був із зав’язаними очима. Він – один з трьох малюків, що перебували під опікою цієї жінки. Тепер її справу розглядає суд.

Дитина з ланцюгом на шиї із зав’язаними очима. Таке побачили поліцейські, коли прийшли за анонімною скаргою про знущання з неповнолітніх у квартиру поважного педагога. Цього хлопчика, його молодших брата та сестру жінка взяла з притулку. Також у неї є рідна дочка-підліток. Опікунство над прийомними дітьми з того часу вже скасовано. Також суд розгляне справу щодо позбавлення жінки батьківських прав на її рідну дочку.

Службу опіки у суді підтримує благодійний фонд «За дітей». Це перша в Україні організація, яка безпосередньо допомагає малюкам, які постраждали від домашнього насильства. Фонд очолює відома підприємиця, філантроп Марія Пінчук.

Розгляд справи проти усиновительки, яку обвинувачують у знущанні над дітьми, триває. Прокуратура обвинувачує її по трьом статтям Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, катування і злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною. За ці злочини підсудній загрожує до десяти років тюрми.

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