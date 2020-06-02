10 високоспеціалізованих моніторів пацієнта передала лікарні Мечникова обласна влада

Це обладнання допомагає контролювати стан найтяжчих хворих. Такі монітори вкрай потрібні, кажуть у медзакладі. Тож одразу встановили їх у відділеннях інтенсивної терапії.

Два з десяти моніторів пацієнта розподілили у відділення політравми. Апарати під’єднують до хворих, що знаходяться у критичному стані. Вони дозволяють відстежувати життєві показники пацієнта в режимі реального часу.

Подібні монітори в лікарні Мечникова були й раніше, але – старого зразка.

Нові апарати розподілили між реанімаційними відділеннями. Адже інтенсивної терапії щороку потребують сотні пацієнтів лікарні Мечникова.

Кілька апаратів встановили у відділенні для хворих на коронавірус. Наразі в медзакладі знаходяться сімнадцять пацієнтів з підтвердженим діагнозом. І для їхнього лікування такі монітори особливо потрібні.

На закупівлю десяти моніторів область витратила понад три мільйони гривень. Та лікарня Мечникова – не єдина, що отримала надсучасне обладнання. Минулого місяця бюджетним коштом закупили тридцять таких моніторів. Їх розподіли між опорними медзакладами нашого регіону.