В Україні третій день поспіль зменшується кількість нових хворих на коронавірус

За минулу добу занедужали 328 українців, натомість аж 388 – одужали. На Дніпропетровщині ж додалося усього 3 нових випадки. Чиновники заявляють про позитивну динаміку. Подробиці – далі в сюжеті.

На Дніпропетровщині від учора зареєстрували усього 3 нові випадки захворювання на COVID, кажуть в облдержадміністрації. Із усіх дев’ятисот п’ятдесяти хворих вже одужали 266. Фахівці вважають, це добрий знак.

В лікарні Мечникова перебуває 17 хворих, троє – у важкому стані. Серед них молода дівчина, що втратила дитину через COVID та ледь не загинула від внутрішньої кровотечі. Вона вже прийшла до тями.

В Україні ж за минулу добу одужало на 60 людей більше, аніж захворіло. Найбільше нових випадків зафіксували на Рівненщині – 53. Там семеро медиків заразилися від пацієнтки із переламом. Понад 30 хворих виявили на Житомирщині та Львівщині. На четвертому місці столиця – там 28 занедужалих.

Від початку епідемії COVID-ом від пацієнтів заразилися вже понад 4 тисячі шістсот медиків. За минулу добу – більше шістдесяти. Ще на 10 зросла кількість інфікованих армійців. Також перший випадок захворювання зареєстрували в Мінохорони здоров’я. Там анонсують масштабне тестування.

Станом на 19 годину вівторка в Україні зареєстровано 24 340 інфікованих коронавірусом. При цьому лише тринадцять із половиною тисяч випадків активні – це люди, що й досі хворіють.