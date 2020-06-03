Ресторани та кафе зможуть обслуговувати клієнтів у приміщеннях. Пенсіонери вийдуть з самоізоляції. А внутрішнє та міжнародне авіасполучення — відновлять. В уряді анонсували черговий етап пом’якшення карантину. Тим часом, кількість хворих в Україні підбирається до 25-и тисяч. А на Дніпропетровщині COVID-19 діагностували ще у десяти осіб.

На Дніпропетровщині зареєстрували 10 нових випадків COVID -19. Двоє хворих – у Дніпровському районі, по одному — у Кам’янському, Першотравенську та Кривому Розі. Ще п’ятеро — дніпряни. Таким чином, у мегаполісі станом на 3 червня вже понад чотири сотні лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

“Вже одужали 242 людини. Також у 21-й лікарні 5-ро пацієнтів очікують результатів обстеження. Наразі маємо 1189 негативних відповідей ПЛР. Троє людей знаходяться на штучній вентиляції легенів.”

В Україні за минулу добу зафіксували 483 нових випадків інфікування. Рекордна кількість позитивних результатів на Львівщині. COVID -19 за останню добу там виявили у 96-и людей. Міський голова Львова пояснює: вони збільшили кількість тестувань на коронавірус. Тож, як наслідок,- і число хворих зросло.

Загалом по Україні за весь час пандемії на COVID -19 захворіло – 24 823 людини.

І сьогодні уряд вирішив — черговому етапу послаблення карантину бути. Та при цьому не слід забувати про дистанцію та дезінфекцію. Тож з 5 червня закладам громадського харчування дозволять приймати відвідувачів у приміщеннях. Крім того, українці віком за 60-т зможуть вийти з самоізоляції. З 5 червня дозволено буде проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах.

З 5 червня дозволяється:

🔹приймання відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

🔹особам старше 60 років дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

🔹проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв;

🔹проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Обіцяють запустити й авіасполучення.

Разом з тим прем’єр-міністр наголосив: якщо епідемічна ситуація в регіоні три дні поспіль не відповідатиме показниками для нового етапу карантину, спецкомісія зобов’язана скасувати послаблення деяких обмежень.