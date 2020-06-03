Стріляв у лисицю, а поцілив підлітка

Збіг обставин призвів до трагедії у селі Єлизаветівка. Тамтешній мешканець у стані алкогольного сп’яніння поранив з рушниці шістнадцятирічного хлопця, який займався спортом на березі річки. На місце надзвичайної події одразу викликали поліцію. А підлітка негайно шпиталізували в обласну лікарню. Дивіться!

Хлопеця доправили до обласної дитячої лікарні з вогнепальними пораненнями голови, шиї, грудної клітини та правого передпліччя.

Поранення небезпечні передусім гнійними ускладненнями, каже медик.

Нині з пацієнтом працюють хірурги, лори та анестезіологи. Його готують до операції. Чекають лише на батька – аби той, дав дозвіл оперувати дитину.

Поліцейські встановили особу чоловіка, що стріляв, та доставили його до відділення поліції. Рушницю вилучили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 — умисне вбивство. Нині слідчі встановлюють всі обставини події.