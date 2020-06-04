Змінити світ на краще

У Дніпрі стартує конкурс соціальної реклами “Крик”. В мерії шукають роботи, які торкнуться серця кожного й допоможуть покращити життя містян. Політ фантазії авторів майже ніяк не обмежують. Найкращі проєкти, окрім публікації, очікує ще й грошова винагорода. Подробиці – далі.

Конкурс соціальної реклами у Дніпрі започаткували минулого року. Основні теми – «Захист прав людини та свобода від дискримінації», «Національна самосвідомість» та «Екологічна культура». Цього року вони теж актуальні. Формат обирає сам автор: фото, графічний малюнок чи просто потужний слоган. Головне, радять у журі, уникати банальностей та робити проєкт максимально зрозумілим.

Вік учасників – необмежений. Щоправда, через карантин цьогоріч роботи приймають лише дистанційно. Їх треба надсилати на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані.

konkurs.krik@gmail.com

Та для початку варто зареєструватися, заповнивши онлайн-форму. Вона є на сайті міськради.

Найкращі роботи розмістять в газеті “Наше місто”, а ще можливо й на сіті-лайтах та бігбордах. Також на авторів-переможців чекає грошовий приз. 10 000 гривень за перше місце, 7 тисяч за друге та 5 – за третє. Конкурс триватиме від сьогодні і аж до 30-го липня.