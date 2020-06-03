Донорська допомога

У Дніпрі спортсмени з футбольного клубу “Перемога” долучились до волонтерської акції. Парубки здали кров для хворого однорічного хлопчика. Про проєкт “Рятуємо дітей разом” та як до нього можна долучитися – дивіться у наступному сюжеті.

Чотири дні дотримувався дієти, слідкував за своїм здоров’ям та сьогодні вранці прийшов у центр здачі крові. Руслан, як і інші учасники футбольної команди, приєднався до благодійної акції “Рятуємо дітей разом”. Парубок вже втретє здає кров і каже — на цьому не збирається зупинятись.

В цілому до акції долучились приблизно двадцять спортсменів з футбольного клубу “Перемога”. Хлопці погодились на пропозицію і залюбки згодилися допомогти маленькому хлопчику.

Кров здають для однорічного Романчика. У хлопчика виявили гострий лімфобластний лейкоз. З донорської плазми медики створять препарат, який допоможе вилікувати малюка.

В медцентрі взагалі радо зустрічають людей, які вирішили стати донорами. Препаратів крові потребують багато хворих. Сьогодні стоїть задача врятувати Ромчика.

Якщо і ви хочете стати учасником цієї акції й допомогти врятувати чиєсь життя, уся необхідна інформація на сайті red.line.ua