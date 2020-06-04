У Дніпрі у шести людей підтвердили COVID-19

На сьогодні в Дніпрі у шести людей підтвердили COVID-19. Інших випадків по області не виявлено. Одужали ще вісімдесят два мешканці регіону. Одночасно в нашій країні зафіксували два рекорди пов’язаних з цією хворобою. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Детальна статистика по Дніпру, області та країні – далі у сюжеті.

На сьогодні у Дніпрі COVID-19 підтвердили ще у шести людей.

Загалом у місті з початку пандемії зафіксовано чотириста тридцять три лабораторно підтверджених випадки захворювань на коронавірус, двісті сорок дев’ять людей вже одужали.

“Очікують результатів свого обстеження у 21-й лікарні – 6 осіб. На сьогодні 4 пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень.”

Загалом на Дніпропетровщині з початку пандемії підтвердили COVID-19 у дев’ятсот п’ятдесяти семи мешканців області. Двадцять одна людина померла. Станом на сьогодні одужало ще 82 людини. А за весь час — триста сорок дев’ять.

В Україні ж за минулу добу підтвердили — ще понад півтисячі осіб набули COVID-19.

Серед нових випадків 38 зафіксували у дітей та 103 – у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 141 особу. За добу одужали 602 людей, померли – 12.

У МОЗ також наголосили, адаптивний карантин — не привід для населення ігнорувати захисні маски, соціальну дистанцію та антисептики:

Загалом за весь час пандемії Україні підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 людини одужали, 747 померли.