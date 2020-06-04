На Дніпропетровщині – нарешті закінчили зведення понтонної переправи в Олексіївці Нікопольського району. Нагадаємо, два тижні тому там провалився міст у той момент, коли ним проїжджала багатотонна вантажівка. Переправою проходить важлива траса Кропивницький-Запоріжжя. Отож, аби якнайшвидше поновити проїзд, вирішили облаштувати поряд зі зруйнованим – тимчасовий понтонний міст. Зараз він вже працює. Щоправда, у реверсивному режимі – одночасно проїхати можна лише в один бік.

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