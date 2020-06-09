У шести областях України за добу не зафіксували жодного випадку коронавірусу. Серед них й Дніпропетровщина. Натомість загальна кількість хворих в Україні й досі залишається великою. Знову зросло число областей, що не готові від завтра пом’якшувати карантин. Докладна епідситуація — далі в сюжеті.

За святкові вихідні на Дніпропетровщині виявили 11 хворих на коронавірус. Восьмеро інфікованих — із Дніпра, по одному із Кривого Рогу, Марганцю та Солонянського району. Від учора ж в області не зареєстрували жодного нового випадку, натомість майже вісімдесят людей одужали.

Після антирекорду наприкінці минулого тижня — кількість хворих падає 5 днів поспіль, проте досі залишається великою. Від учора виявили майже чотири сотні інфікованих. При цьому одужало вдвічі менше – 127 людей. Найбільше випадків зафіксували на Львівщині – 49, Закарпатті -39, Житомирщині – 38 та в Києві – 33. На Київщині спалах коронавірусу зафіксували

Завтра в Україні запланований черговий етап пом’якшення карантину. МОЗ дозволяє поновити роботу санаторіям та базам відпочинку, за виключенням дитячих таборів.