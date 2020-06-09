Вибух газу у Новомосковську

У одній з дев’ятиповерхівок міста пролунав вибух у квартирі депутата Новомосковської міськради. 39-річний чоловік вижив, але отримав численні опіки й нині знаходиться у лікарні. Що відомо про трагедію — дивіться у наступному сюжеті.

На місце події приїхав і перший заступник міського голови Новомосковська. Каже, на тут працює комісія. Вона оцінює збитки, завдані мешканцям будинку, а також стан газових труб та електромереж.

Заступник міського голови підтвердив інформацію про місце роботи мешканця квартири — він депутат Новомосковської міської ради.

За попереднім висновком експертів, вибух стався через витік газу. Однак слідчі обстежили квартиру й знайшли телефон власника.

“У поліції є інформація, що чоловік намагався покінчити життя самогубством. Відкрито кримінальне провадження за фактом спроби самогубства. Та вирішується ще додаткова стаття за статтею 194 – це навмисне знищення або пошкодження майна.”

Нині ведеться слідство, правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії.