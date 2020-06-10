Базам відпочинку в області дозволено працювати 

Дніпропетровщина готова до третього етапу послаблення карантину. Тож з 10 червня базам відпочинку в області працювати — дозволено. Звісно, за умови дотримання усіх санітарних та гігієнічних норм. Як заміські комплекси готуються зустрічати перших відпочивальників — наш Марко Ручка вирішив перевірити.

Охорона у масках, при вході вимірювання температури. Ось ця база відпочинку за Дніпром вже готова приймати перших відпочивальників. Управитель комплексу Станіслав каже — до відкриття готувались ретельно і відповідально.

Персонал ресторану, що на території бази відпочинку, у масках й гумових рукавичках. Адміністраторка розповідає: на кухні графік роботи працівників склали так, аби вони якнайменше між собою контактували. На барі також знаходиться лише одна людина.Офіціанти працюють у засобах захисту та регулярно обробляють руки дезінфектором.

За дотриманням правил слідкують по всій території бази.

Карантинні правила ніхто не скасовував і біля басейну. По-перше, між відпочивальниками має бути безпечна відстань. Саме тому шезлонги розташовані за півтора метра один від одного. А за порядком та за дозволеною кількістю людей під час купання слідкує персонал.”

Далі рушаємо до державного дитячого санаторію. Він, на відміну від баз відпочинку, поки не запрацював. Рішення про відкриття таких закладів буде прийматися окремо.

Але робітники цього санаторію не втрачають надії та все-таки розпочинають підготовку до сезону відпочинку. Обробляють спецрозчинами приміщення, дитячі майданчики, їдальні.

Повітря очищують спеціальні лампи.

“Також є бактерицидна лампа, яка може пересуватись в приміщення, де це потрібно. Це і палати ізолятора, коридори, холи та інші приміщення, де потрібна ця дезінфекція.”

А ось на цій базі відпочинку — нам не раді. Чи готові тут дотримуватись усіх санітарних норм та убезпечити своїх відпочивальників,які вже гостюють на базі, з’ясувати не вдається. Спілкуватися з нами не бажають.

До відкриття баз відпочинку,кажуть фахівці, слід підходити відповідально. Правила безпеки — перш за все.

“Рекомендації щодо дотримання усіх протиепідемічних заходів суб’єктом господарювання. Це стандартні правила, перше — соціальна дистанція й особиста гігієна.”

З детальними рекомендаціями щодо роботи баз відпочинку можна буде ознайомитись на сайті міністерства охорони здоров’я.