В Україні суттєво зросло число хворих на коронавірус

Антирекорд за кількістю смертей та понад 5 сотень нових випадків. В Україні знову суттєво зросло число хворих на коронавірус. І це на фоні чергового послаблення карантину. На Дніпропетровщині ж відзначають позитивну динаміку. А ще, після скандалу, в області нарешті призначили нового очільника лабораторного центру. Подробиці — далі!

На Дніпропетровщині нарешті призначили нового керівника обласного лабораторного центру. Ним став Роман Чуб. Він очолить установу замість скандально звільненого Олександра Штепи.

Нагадаємо, обласна влада звинувачувала екскерівника центру у фальсифікації досліджень на COVID. Сам Олександр Штепа відкидав претензії, бо правдивість аналізів начебто підтвердила центральна лабораторія МОЗ. Новий же очільник обіцяє оптимізувати роботу центру та дуже сподівається на підтримку обласної влади.

Гарні новини надходять з лікарні Мечникова. Там сьогодні виписали одразу п’ятьох людей, що здолали COVID. Серед них й пані Надія, яка 3 тижні провела у реанімації.

За минулу добу в області виявили усього двох нових хворих на коронавірус, обоє з Дніпра. Натомість, аж 44 людини одужали. Таким чином COVID на Дніпропетровщині вже здолали понад 670 інфікованих. Це більш як дві третини від усіх недужих в регіоні. Лідером же за кількістю хворих все ще залишається Дніпро.

В Україні ж загальна кількість інфікованих із початку епідемії перетнула позначку у 28 тисяч. За минулу добу нових випадків виявили на сотню більше, аніж позавчора. Найбільше їх у Волинській області – 101 та на Львівщині – 78.

Вже декілька днів поспіль в Україні захворілих більше, аніж одужалих. Тяжка ситуація в столиці. В лікарнях перебувають понад 200 пацієнтів — найбільше з початку епідемії. Чверть хворих — тяжкі. Коронавірус від учора виявили ще в одному дитсадку. Мер міста Віталій Кличко твердить: Київ наразі не готовий до пом’якшень. Більш того, якщо ситуація погіршиться, влада може повернутися до жорсткого карантину.

Нагадаємо, сьогодні Україні переходить до чергового етапу пом’якшень карантину. Тепер дозволено проводити культурні заходи, за умови розміщення відвідувачів на відстані щонайменше півтора метра. А ще поновлять роботу готелі та інші заклади — за умови харчування в номерах та відкритих терасах. Щоправда, до цих послаблень, окрім Києва, не готові 6 областей України.