ІНТЕРПАЙП продовжує допомагати медзакладам Дніпра

Цього разу промислова компанія забезпечила восьму лікарню трьома сучасними апаратами ШВЛ. Таке обладнання стане у нагоді як в боротьбі з COVID-19, так і з іншими захворюваннями. Сумарна вартість техніки понад два з половиною мільйони гривень. Детальніше дивіться у наступному сюжеті.

Цілих три сучасних апарати ШВЛ разом із моніторами пацієнта тепер в наявності у восьмої лікарні Дніпра. Медики кажуть, працювати з таким обладнанням стане набагато краще. Техніка сучасна, багатофункціональна й мобільна. А головне — якісна.

За допомогою цих апаратів медики зможуть врятувати життя при складних формах дихальної недостатності. У випадку, якщо легені не забезпечують організм киснем, їх функію виконає обладнання. Така медична допомога дає організму час на відновлення. До цього подібних високоякісних приладів в лікарні не було. І завдяки допомозі медзаклад тепер готовий лікувати пацієнтів на COVID у разі необхідності.

Компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” активно допомагають лікарням міста та області з самого початку пандемії. Понад 20 медзакаладів вже отримали необхідні засоби захисту та обладнання.

В цілому компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондами Олени та Віктора Пінчука спрямувала на боротьбу з коронавірусів на національному та регіональному рівнях 114 млн грн.