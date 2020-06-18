В Україні понад вісімсот хворих за добу

Урядовці заявляють про можливість повернення більш жорсткого карантину в деяких областях. Також у МОЗ підготували чотири сценарії розвитку епідемії. За найгіршим, від COVID до кінця року можуть загинути до семи тисяч українців. Подробиці – далі в сюжеті.

Епідемія коронавірусу в Україні набирає нових обертів. Сьогодні ми потрапили до топ-25 країн із найбільшою кількістю нових хворих – 829 за добу. У МОЗ підрахували, за місяць кількість інфікованих та число госпіталізацій – подвоїлось.

Через загрозливу епідситуацію в деяких областях можуть посилити карантин. Це можуть зробити, якщо в регіоні:

– велика заповненість ліжок для хворих на COVID

– занизька кількість проведених тестів

– завелика кількість нових хворих за день або тиждень.

Станом на сьогоднішній ранок в чорному списку й Дніпропетровщина – із показником 20 тестів на 100 000 населення.

Нові правила набувають чинності із понеділка 22 червня. Отож маємо час виправитися. Також у МОЗ розрахували чотири сценарії розвитку епідемії коронавірусу. За найгіршим до кінця року помре до 7000 українців. За найоптимістичнішим – 1000. Це залежатиме від сезонності захворювання та ефективності адаптивного карантину.

Загальна ж кількість випадків інфікування в Україні перевищила 34 000. Найбільше нових хворих учора виявили на Львівщині 171, в Закарпатській області – 74 та Рівненській – 73.

На Дніпропетровщині ж виявили 9 нових випадків. По одному в Нікополі, Дніпровському, Новомосковському, Царичанському та Широківському районах та чотири в Дніпрі.

У МОЗ сьогодні вкотре нагадали про важливість дотримання правил карантину. Вважають, якби його не ввели, вже у квітні в реанімаціях закінчилися б ліжка. А до кінця року в Україні померли б до 145 тисяч людей. Розслаблятися зарано. Другу хвилю захворюваності очікують вже восени.