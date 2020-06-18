Залишилися без даху над головою

Мешканці одного з будинків у Кам’янському стали погорільцями. Полум’я знищило двадцять чотири квартири. Відновленню майже сторічна будівля не підлягає. Наразі усіх людей переселили у гуртожитки. Однак, на руках в них залишились лише документи та мінімальний запас одягу та їжі. Чи збираються у міськраді Кам’янського шукати нове житло для потерпілих та чи відома вже причина займання, – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Обвуглені шматки даху, меблів та віконних шибок. Важко повірити, та ще на минулих вихідних у цьому будинку мешкали люди. Однак події ранку неділі кардинально змінили їхнє життя та змусили шукати нову домівку.

Все розпочалося о четвертій годині ранку. Люди почули гучну серію чи то пострілів — чи то вибухів — та почали вибігати на вулицю.

Це — звук шиферу, який почав лопатись від полум’я. На той момент воно вже охопило весь дах будинку. Аби локалізувати та повністю загасити вогонь, рятувальникам знадобилося чотири години. За цей час весь другий поверх вигорів до тла.

Галина Гаврилівна жила у цьому будинку з самого народження. Жінка досі не може оговтатись.

Ось так тепер виглядає будинок зверху. Дах вигорів вщент. Також суттєво постраждали дерев’яні перекриття. Причина займання наразі встановлюється правоохоронцями. Рятувальники ж запевняють, загасити пожежу швидше не вдалося через конструктивні особливості дому.

“Цей будинок дерев’яний, так звана дранка з дерев’яними перекриттями. Вогонь швидко поширився, осередок міг виникнути будь-де. Рятувальникам довелося розбирати це все, проливати й контролювати, щоб полум’я не поширювалося.”

Частина мешканців тимчасово переїхала до родичів. Іншим надали місця у гуртожитках. Однак, ніякої матеріальної допомоги люди не отримали.

У Кам’янському департаменті ЖКГ запевнили, питання компенсації буде розглянуто на позачерговій сесії міськради тридцятого червня. Погорільцям запропонують два варіанти допомоги. Перший — прийняти одну з так званих вільних квартир, які виділить місто. Другий — повноцінна фінансова компенсація.

Деяким з постраждалих вже навіть запропонували декілька квартир на вибір. Та от стан цього житла залишає бажати кращого.

Наразі з постраждалими від пожежі тісно співпрацюють волонтери. Для людей, які залишились майже без майна, важлива кожна гривня. Підтримати їх можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані.

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ЛІЛІЯ ІВАНЬОХА