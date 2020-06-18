Не косиш траву – сплачуй штраф!

Комунальники Дніпра вийшли на боротьбу з карантинними рослинами. Міська інспекція з благоустрою та департамент екології проводять перевірки прилеглих до підприємств територій. Якщо власники чи орендарі не прибирають бур’ян з довірених їм ділянок, на них складають припис. Такий сьогодні отримало керівництво однієї з офісних установ на вулиці Журналістів. Як все відбувалося – бачили наші кореспонденти.

Під час чергового рейду, інспектори натрапили на територію поблизу офісної будівлі на вулиці Журналістів, 7. За рослинністю тут, кажуть, ніхто не стежить – все поросло травою. Порушення фіксують на камеру.

Утримання прилеглої території у неналежному санітарному стані – це порушення правил благоустрою. Інспектори рушають на пошуки керівництва, аби скласти припис.

Керівника на місці немає, тож документ заповнюють у приймальні. На усунення порушень дають п’ять днів. Якщо цього не зроблять, наступного тижня складуть вже адмінпротокол. Розмір штрафу для фізичних осіб становить понад 1300 гривень, для юридичних – до 1700.

На виході інспектори стикаються з головою правління установи і все йому пояснюють. Та чоловік порушень не бачить. Каже: з навколишньою рослинністю борються регулярно.

Попри суперечку, інспектори дають чоловікові час для ознайомлення з правилами утримання ділянок і усунення всіх порушень. Адже, кажуть, їхня головна мета – не штрафи, а донесення інформації.

Вже кілька років у Дніпрі діє програма ліквідації амброзії та інших карантинних рослин. Йдеться передусім про вчасне скошування трави, карантинних рослин, викорчовування амброзії. Це стосується як підприємств та установ усіх форм власності, так і мешканців приватного сектору.

У нашому регіоні найбільше алергики страждають від пилка полині, амброзії, лободи, соняшнику, кукурудзи. Пік полінозу припадає на середину серпня і продовжується увесь вереснь. Симптоми алергії на пилок дуже схожі на звичайну застуду: риніт, кон’юнктивіт, часте чхання та свербіж у носі. У тридцяти відсотків хворих можливі ускладнення.

У разі виникнення будь-яких симптомів, не можна займатися самолікуванням. Допомогу хворим готові надати в алергологічному центрі Дніпра. З міського бюджету на цей рік виділено два мільйони гривень на проведення специфічної імунотерапії та діагностики дітям і дорослим пільгової категорії. Та єдиним способом профілактики наразі залишається боротьба з небезпечним бур’яном ще до початку цвітіння. Зараз – саме час.