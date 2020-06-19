Троє потенційних потопельників і один летальний випадок на воді. Такі надзвичайні ситуації сьогодні відпрацювали водолази-рятувальники на пляжі Монастирського острова. До “порятунку” залучали медиків, а глядачів вчили надавати першу допомогу. Крім того, нагадали й про карантинні заходи безпеки. Тож чи дотримуються дніпряни правил відпочинку на водоймах — наші журналісти перевірили.

Кар’єр на Червоному Камені щороку збирає любителів розслабитися на природі. Ось і сьогодні тут людей вистачає. Діти — купаються, дорослі — засмагають або навіть пригощаються алкоголем. У захисній масці не видно нікого, проте місця вистачає, щоб витримувати дистанцію між компаніями.

Цей кар’єр не є офіційним пляжем. Тож вашу безпеку ніхто гарантувати не може. Навіть рятувальники тут не чергують. Для відпочивальників же найголовніший клопіт — чистота води. Дехто купальний сезон відкрив лише на початку літа. Інші зізнаються: за можливості навідувалися й у розпал карантину.

А ось один з трьох офіційних пляжів у Дніпрі, на Монастирському острові, також регулярно збирає своїх відвідувачів. Люди зізнаються: приходять саме сюди, бо тут більш безпечно.

Із засобів захисту, які можна помітити на людях, хіба що маски для пірнання. Однак є на пляжі й інший клопіт — безпека на воді.

Результати нехтування правилами безпеки під час купання демонструють рятувальники. Просто біля відпочивальників вони проводять навчання з пошуку тіла потопельника та порятунку тих, хто тоне.

Бути уважними до оточення — правило, яке може зберегти комусь життя. Адже чим раніше помітять надзвичайну ситуацію, тим більше шансів врятувати людину, кажуть надзвичайники.

Як зробити постраждалому непрямий масаж серця — рятувальники вчили просто на пляжі. Попереджають: у випадку таких реанімаційних заходів здебільшого ламаються кістки грудини, однак масаж слід продовжувати аж до приїзду медиків.

Усім відвідувачам пляжу рятувальники нагадали правила безпеки. Найголовніші з них — не переоцінювати власні сили та не заходити у воду напідпитку.

Лише з відкриття пляжного сезону, тобто від 1 червня, на Дніпропетровщині потонули 8 осіб.