Напав на мешканця Дніпра та викрав величезну суму грошей, а потім — вбив поліціянта. 49-річному чоловіку, який скоїв два зухвалі злочини в один день, обрали запобіжний захід. Його відправили за ґрати на два місяці без права внесення застави. Нагадаємо, трагічні події розгорнулися минулої п’ятниці. Зранку зловмисник вчинив розбійний напад, а надвечір — розстріляв правоохоронця, який його впізнав за орієнтуванням. 30-річний лейтенант поліції Дарвін Потуданський встиг знешкодити злочинця і помер на руках у свого напарника.

Вечір п’ятниці. Запорізьке шосе. Тут кілька патрульних автівок та купа правоохоронців. За смугастою стрічкою — автомобіль, в якому тільки-но застрелили поліцейського.

Вбитий – Дарвін Потуданський – оперативник Шевченківського відділення поліції. Разом з напарником він перевозив ймовірного злочинця в його ж автомобілі. Аж раптом той дістав зі схованки зброю. І тричі вистрілив в правоохоронця.

Чоловіка, якого перевозили напарники, підозрювали у розбої. Зранку того самого дня невідомий напав на двох мешканців Дніпра біля відділення банку і викрав величезні гроші. За неофіційною інформацією, чотири мільйони гривень. Всім оперативникам та нарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля. Саме цю автівку і помітили працівники Шевченківського райвідділку під час відпрацювання місцевості.

За свідченнями напарника вбитого копа, вони й уявити не могли таку трагічну розв’язку, адже підозрюваний поводився спокійно і врівноважено. Навіть отримавши смертельні поранення, Дарвін Потуданський встиг затримати злочинця. Правоохоронці, які примчали на місце вбивства їхнього колеги, вилучили докази, які підтвердили причетність цього чоловіка й до ранкового розбою.

Також з місця події вилучили пістолет Макарова, з якого й стріляв зловмисник. Чоловіка вже заарештували без права внесення застави. Наразі він у всьому зізнався і співпрацює зі слідством. Тільки за вбивство поліцейського йому загрожує довічне ув’язнення.

Сьогодні ж на Дніпропетровщині, у селищі Орловщина, в останню путь провели вбитого оперуповноваженого Дарвіна Потуданського. Він дуже пишався своєю роботою і мав багато планів на життя.