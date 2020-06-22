В Україні вже третій день зменшується кількість хворих на COVID

Після антирекорду наприкінці минулого тижня, в Україні вже третій день поспіль зменшується кількість хворих на COVID. За минулу добу зареєстрували 681 випадок. Сьогодні набирають чинності нові правила пом’якшення та посилення карантину. Все, що варто знати — далі в сюжеті.

СПОРТИВНІ

КУЛЬТУРНІ МАСОВІ ЗАХОДИ

РЕЛІГІЙНІ

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

ДИТЯЧІ САДОЧКИ

СПОРТЗАЛИ, ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ

Відсьогодні місцева влада може самостійно послаблювати чи посилювати карантин. Зокрема: дозволяти чи забороняти проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів. Контролювати роботу громадського транспорту та дитячих садочків, спортзалів та закладів культури.

Критерії для послаблення карантину були вже давно, натомість з’явилися умови для обов’язкового посилення.

– Завантаженість ліжок для хворих на COVID понад 50%

– Менш як 24 тести на 100 000 населення впродовж тижня

– Несприятливі показники захворюваності

ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЛІЖОК

ДЛЯ ХВОРИХ НА COVID-19

> 50%

< 24 ТЕСТИ НА 100 000 НАСЕЛЕННЯ

ПРОТЯГОМ 7 ДНІВ

КОЕФІЦІЄНТ ВИЯВЛЕННЯ ВИПАДКІВ > 11%

ПОКАЗНИК ДИНАМІКИ РОСТУ ВИПАДКІВ > 10%

Посилити карантин вже найближчим часом можуть у Київській області та на Львівщині. Остання вже тиждень очолює антирейтинг регіонів за кількістю хворих. Сьогодні туди навіть приїхав з інспекцією міністр охорони здоров’я.

Найбільше інфікованих за минулу добу виявили на Львівщині – 200, Рівненщині – 91 та Волині – 70. Плюс 43 хворих у Києві. Через загрозливу епідситуацію міська влада зробила обов’язковим тестування співробітників усіх кафе, ресторанів та торгових центрів.

За минулу добу в Україні із коронавірусом госпіталізували майже півтори сотні людей, десятеро померли. Одужали – 133. Це вп’ятеро менше за кількість нових випадків. На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна. За вчора маємо шестеро нових хворих. Троє із Дніпра, по одному із Кривого Рогу, Широківського та Царичанського районів.

Загалом в області зареєстровано 1042 випадки захворювання на COVID. 776 людей вже одужали. В Україні ж число інфікованих перетнуло межу 37 тисяч. З них здолали хворобу 16 з половиною тисяч.