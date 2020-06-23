Мешканці стають відповідальними у поводженні з відходами

Сортують сміття, здають макулатуру й викопують компостні ями прямісінько у дворах багатоповерхівок. Мешканці Дніпра стають все більш відповідальними у поводженні з відходами. Ба більше, деякі навіть заробляють на смітті, а кошти віддають на облаштування своїх багатоповерхівок. Тему продовжать мої колеги.

Мешканці цього будинку на житломасиві Тополя почали сортувати сміття ще два роки тому. На перероблення відходи відправляють раз на місяць. А доти зберігають їх ось у такому приміщенні.

Тепер мешканці багатоповерхівки щотижня несуть сюди пластик та макулатуру. Вже пристосувалися і звикли сортувати сміття вдома.

За весь час, підрахували люди, вони зібрали й здали на перероблювання понад вісім сотень кілограмів пластику та півтори тонни макулатури. Гроші, які отримують, йдуть до бюджету ОСББ. Щомісяця виходить понад півтисячі гривень.

А це вже Лівобережжя Дніпра. Вулиця Терещанківська. Мешканці цієї багатоповерхівки просто на подвір’ї облаштували компостні ями. Ідея виникла ще п’ять років тому, коли сміттєва компанія заборонила викидати опале листя в контейнери для відходів.

Навесні мешканці прибирають листя і закопують його в яму. За два роки воно перетворюється на чудове добриво для квітів. А клумб біля будинку чимало.

Сортують відходи й в медзакладах Дніпра. Це — підвальне приміщення дев’ятої міської лікарні. Тут, після дезінфекції, зберігають медичні залишки, неподалік у холодильниках — біологічні матеріали. Все це раз на місяць відправляють на підприємство, яке знищує всі залишки — спалює у спеціалізованих печах.

Сортувати, переробляти, а за відсутності такої можливості — знищувати сміття. Наразі систему поводження з відходами в Україні хочуть зробити за європейським зразком. Відповідний законопроєкт розглядають у парламенті. А у Дніпрі до нових правил вже підготувалися.

Вже навіть розроблені їхні макети. Посадовці кажуть: навіть якщо зміни у законодавстві не відбудуться, такі пункти вторсировини все одно встановлюватимуть. Адже проблема нікуди не зникне. Торік на території України було утворено понад п’ятдесят мільйонів кубів сміття, а більш як дев’ять тисяч гектарів землі в нашій країні зайнято звалищами.

Попіклуватися про навколишнє середовище кожен з нас може вже зараз. Для цього потрібно зважено підходити до вибору продуктів та товарів, використовувати багаторазові торбинки замість целофанових пакетів. І все, що можна, відправляти на вторинне перероблення.