Пенсіонери — увага! На Дніпропетровщині орудують шахраї

Як не потрапити на гачок аферистів — дивіться. Видаючи себе за працівників комунальних та соціальних служб, шахраї просто крадуть ваші гроші. Схема дуже проста, але літні люди дедалі частіше стають жертвами злочинців.

Одну з шахрайок минулого тижня затримали на гарячому у Кам’янському. Наш Єгор Ромахло знає, як не потрапити на гачок аферистів, тож — уся увага на екран!

Вона знесилена та схвильована. Замість 82-річної Зінаїди Олексіївни заяву до поліції заповнює її онука. Пенсіонерка вже три дні у шоковому стані. І тільки сьогодні під час інтерв’ю знайшла сили викликати правоохоронців.

Дивіться, ось — проста та відпрацьована шахрайська схема. Псевдопрацівниці водоканалу входять в довіру пенсіонерам. І після перевірки лічильника, пропонують їм обміняти старі гроші на купюри нового зразка. Мовляв, з першого липня старі банкноти в Україні не прийматимуть і до усіх банків будуть кілометрові черги.

Але розпечатувати конверт з “новими” грошима аферистки заборонили — начебто така вимога банку.

Купа паперу в обмін на сто сорок тисяч гривень та п’ять тисяч доларів! Це усе, що подружжя заощадило за останні десять років. Онука постраждалої й досі не може зрозуміти — як зовсім незнайомим людям вдалося ввести в оману її бабусю.

Цей інцидент стався в одному з будинків на проспекті Калнишевського. Постраждалі не запам’ятали, як виглядали аферистки. Ті були у непримітному одязі та захисних масках.

Та камери відеоспостереження у сусідньому кварталі зафіксували схожий “дует”. Жінки прямують до квартири, як раптом — помічають камеру.

Вже наступного дня, після епізоду у Дніпрі, в Кам’янському відбувається схожий злочин за аналогічною схемою. Знову історія про обмін валюти та конверт з газетними обрізками. Однак цього разу шахраям не пощастило.

83-річна пенсіонерка, попри заборону аферисток, одразу відкрила конверт. Жінки кинулись навтьоки з вже отриманими тридцятьма тисячами гривень. Однак, пенсіонерка спробувала їх затримати.

Альона першою почула крики пенсіонерки по допомогу. Жінка розповідає — відкрила двері, побачила двох втікачок та кинулася за ними просто босоніж.

Другій шахрайці все ж таки вдалося втекти. А ось затримана потрапила до рук поліції. Нею виявилася 39-річна, раніше засуджена мешканка Новомосковська. Ми показали її фото потерпілим пенсіонерам з Дніпра.

У поліції ж Кам’янського кажуть, за грабіж затриманій світить покарання до 8 років ув’язнення. Плюс нанесення тілесних ушкоджень. Постраждала пенсіонерка наразі змушена лікувати забої грудної клітини та травму руки.

“Звісно, на даний час поліція розшукує її спільницю. Під час досудового розслідування буде встановлено їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів.”

У поліції вкотре попереджають літніх людей бути максимально уважними під час візитів будь-яких контролерів чи соцслужб. Обов’язково перевіряти документи. І в жодному разі не вестися на провокації з грошима. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка б допомогла встановити особу та місцеперебування шахраїв, — телефонуйте до поліції або редакції новини 11-го каналу.