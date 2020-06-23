Близько 14 тисяч викликів щомісяця на лінію 102 через домашнє насильство. Це реальна картина проблеми у Дніпрі. У нашому місті працює єдиний соціальний заклад для постраждалих від сімейного насилля. Але цього замало для міста-мільйонника. Як у Дніпрі планують впоратись із цією проблемою, історії тих, хто наважився вирватися із домашнього пекла — дивіться далі.

Ця невеличка, але затишна кімната стала прихистком для 29-річної Надії та її двох малюків. Їм довелося тікати з дому через агресивного співмешканця жінки. Мрія про щасливе спільне життя для неї перетворилася на три роки побиття та знущань.

Надія каже, колишній не випускав їх з квартири, морив голодом та підіймав руку – не тільки на неї, але й на її сина. Не бив лише спільну доньку. Нині усі вони у безпеці. Адже мешкають у соціальному центрі.

Всі мешканці центру, каже його директорка, дійсно перебувають у цілковитій безпеці. Черговий адміністратор у будь-яку годину дня чи ночі може викликати охорону.

Також для мешканців у центрі створені всі умови для комфортного проживання. Є тут місце відпочинку, або як її ще називають — ігрова зона. З купою нових іграшок, телевізором та навіть батутом. Є й затишна та світла кухня, де можна приготувати їжу собі та дітлахам. При цьому всі продукти мешканці отримують безкоштовно. А це — надважлива для матусь кімната для прання пелюшок та одягу.

Загалом у цьому соціальному закладі знаходиться 8 сімей, а розрахований на 13. Тобто сорок осіб. Перебувати тут можна від трьох до дев’яти місяців. Допомагають переважно жінкам з дітьми, що постраждали від насильства. А воно буває різним, каже директорка закладу.

“Якщо нема житла — це економічне насилля, якщо жінка опинилась у складних життєвих обставинах — це психологічне насилля. Тобто види насилля – вони різні.”

Опікується цим закладом міська рада. Тут кажуть, планують вже з наступного року розширити його можливості.

“На червневу сесію виноситься проєкт-рішення міської ради про відкриття у “Маминому щасті”, нашому комунальному закладі, другого відділення для жінок без дітей, які постраждали в наслідок домашнього насильства. Тому що ця тема дуже актуальна.”

Наразі Дніпро бере участь у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» від фонду ООН. У місті планується розбудовувати систему протидії домашньому насильству та допомоги постраждалим від нього. Мова йде про створення шелтерів та кризових кімнат.

“У нашому місті надходить близько 14 тис. звернень на лінію «102» у місяць щодо домашнього насильства. Тобто питань дуже багато і співпрацювати на системному рівні міста — це завдання UNFPA на даному етапі.

Крім того, у місті з минулого року діє мобільна бригада, яка виїжджає до постраждалих від домашнього насильства та надає соціальну та психологічну допомогу. Її контакти та час роботи зараз на вашому екрані.

МОБІЛЬНА БРИГАДА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТЕЛЕФОН:(056)785-73-60.

ЧАС РОБОТИ: ПН-ПТ З 9:00 до 18:00